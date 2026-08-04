Samsung выпустила обновление для европейской версии Galaxy Z Fold8

Компания Samsung выпустила первое обновление для выпущенных недавно флагманских складных смартфонов Galaxy Z Fold8 и Z Fold8 Ultra. Первыми апдейт получили пользователи новинок в Индии и Европе. Ранее то же обновление вышло в Южной Корее. Апдейт привносит июльское обновление безопасности.

Напомним, что оцененный от 2000 евро Galaxy Z Fold8 имеет в своем оснащении топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 7,6-дюймовый внутренний дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1848:2448 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, 5,5-дюймовый внешний экран с разрешением 1248:1972 пикселя, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 3000 нит и антибликовым покрытием, шарнир Flex Titanium с пленкой из титанового сплава и титановой пластиной, корпус толщиной 9,7 мм в сложенном видео и 4,5 мм в разложенном, массой 201 грамм, 12 или 16 ГБ оперативной, 256, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), две фронтальные камеры по 10 Мп, АКБ ёмкостью 4800 мАч, а также поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 20 Вт.
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