RedMagic 11S Pro появился в глобальной продаже

Компания Nubia выпустила в глобальную продажу смартфон RedMagic 11S Pro, который ранее дебютировал в Китае. На европейском рынке новинка оценена в 800 евро за базовую конфигурацию 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что новинка характеризуется сочетанием жидкостной системы охлаждения с водонепроницаемым вентилятором Wind Chaser 4.0 (24000 об/мин с уровнем шума менее 30 дБ), 6,85-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации касаний 3000 Гц и 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, разогнанной версией топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой 4,74 ГГц, фирменным игровым чипом Redcore R4, до 24 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, сдвоенной основной камерой с 50-Мп главным модулем, подэкранной 16-Мп фронтальной камерой и модулем Wi-Fi 7.
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