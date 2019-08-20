OPPO Reno 2 и его функции

Камера предположительно получит основной 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX 586 (f/1.7), 8-мегапиксельную камеру с широкоугольной оптикой (угол обзора — 116 градусов), телеобъектив с сенсором на 8 Мп с пятикратным оптическим зумом и датчик глубины с разрешением 20 Мп. Модуль с поддержкой режима ночной съёмки оснастят системой стабилизации изображения Ultra Steady Video.За производительность смартфона будет отвечать процессор Snapdragon 730G. Источник сообщает, что как минимум в одной из конфигураций гаджет оснастят 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора с поддержкой технологии быстрой зарядки VOOC 3.0. составит 4000 мАч.Аппарат получит 6,55-дюймовый AMOLED-дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев и соотношением сторон 20:9, занимающий 93,1% фронтальной панели. От ударов и царапин он будет защищён закалённым стеклом Gorilla Glass 6, а заднюю крышку сделают стеклом Gorilla Glass 5. О стоимости новинки пока неизвестно.