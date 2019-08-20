OPPO Reno 2Z и его характеристика

Помимо основного сенсора Sony IMX 586 на 48 Мп модуль основной камеры получит 8-мегапиксельный датчик для широкоугольной съемки (119 градусов) и два сенсора с разрешением 2 Мп для создания эффекта размытия фона при съёмке фото и видео. Фронталка с сенсором на 16 Мп разместится на выдвижном механизме в верхнем торце корпуса. Как и у Reno 2, емкость аккумулятора новинки будет 4000 мАч.Смартфон OPPO Reno 2Z оснастят AMOLED-дисплеем диагональю 6,53 дюйма с разрешением FullHD +, защитным стеклом Gorilla Glass 5 и под экранным сканером отпечатков пальцев. Аппарат на базе процессора MediaTek Helio P90 получит 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.Стоимость новинки составит 351 долларов.