OPPO Reno 3 Pro 5G получит аккумулятор на 4025 мАч

Глава компании OPPO Брайан Шен раскрыл некоторые подробности нового смартфона Reno 3 Pro 5G.

Он поделился информации, что у смартфона OPPO Reno 3 Pro 5G за автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4025 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки.

Смартфон сможет заряжаться до 100% примерно за 30 минут. Также смартфон получит 6.5-дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления изображения 90 Гц. Ну и конечно же поддержку сети пятого поколения 5G и новый процессор Qualcomm Snapdragon 865.

Презентация OPPO Reno 3 Pro 5G состоится в декабре, но точную дата анонса пока не объявили.