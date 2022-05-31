OPPO Reno 3 и Reno 3 Pro получили стабильное обновление ColorOS 12

В прошлом месяце OPPO запустила ограниченную бета-версию Android 12 для вариантов OPPO Reno 3 и Reno 3 Pro. Теперь компания начала выпускать стабильные сборки ColorOS 12 для этих устройств.

Согласно официальному объявлению в сообществе OPPO, обновление доступно для следующих моделей: OPPO Рено 3 (Индонезия), OPPO Рено 3 (Китай), OPPO Reno 3 Pro (Индия и Индонезия). Также ожидается, что базовый Reno 3 скоро получит обновление ColorOS 12, в то время как китайский вариант Reno 3 Pro уже получил обновление. Чтобы получить обновление, убедитесь, что на вашем Reno 3 и Reno 3 Pro установлена ​​прошивка версии C.23 или выше. Для варианта Reno 3 China пользователям необходимо убедиться, что на устройстве установлена ​​прошивка версии C.14 или выше, чтобы получить обновление ColorOS 12.
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