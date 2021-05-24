OPPO Reno 6 Pro+ 5G замечен в бенчмарке

Недавние отчеты инсайдеров показали, что телефон OPPO с номером модели PENM00, который недавно был замечен на китайском сайте сертификации TENAA и 3C, является предстоящим флагманом OPPO Reno6 Pro+. Телефон должен выйти официально с Reno6 5G и Reno6 Pro 5G 27 мая в Китае и в преддверии запуска модель PENM00 появилась в отчетах о тестировании бенчмарка Geekbench с некоторыми его ключевыми характеристиками. Если верить данной информации, смартфон Reno6 Pro+ 5G будет работать на процессоре Snapdragon 870 с базовой частотой 1,8 ГГц — данная информация официально указана в бенчмарке Geekbench 4.2. В списке характеристик Geekbench также упоминается, что устройство имеет 12 ГБ ОЗУ и работает на ОС Android 11. В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench телефон набрал 4649 и 12712 баллов соответственно.

Ожидается, что OPPO Reno6 Pro+ 5G будет поставляться с 6,55-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+, встроенным сканером отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. Он имеет 32-мегапиксельную переднюю камеру, а задняя камера оснащена 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX766, 16-мегапиксельным сверхшироким объективом, 13-мегапиксельной телеобъективом и 2-мегапиксельной макро-камерой. В настоящее время о его цене ничего не известно. Но, с другой стороны, нужно понимать, что данный смартфон при всех своих преимуществах обладает ещё одним важным бонусом — теоретически смартфон будет дешевле конкурентов.
Комментарии и отзывы OPPO Reno 6 Pro+ 5G
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