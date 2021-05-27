OPPO Reno 6 сегодня представят в Китае

Ранее в этом году OPPO выпустила флагманский смартфон Reno 5 Pro с упором на дизайн и функции камеры. Теперь компания готовится к запуску своего преемника в серии OPPO Reno 6. Новая флагманская линейка от бренда OPPO под названием Reno 6 series готова к своему глобальному дебюту в Китае сегодня, то есть 27 мая, через месяц в начале июля смартфон представят в Индии, а потом уже будет глобальный релиз в других регионах. Также инсайдеры сообщили о том, что линейка смартфонов будет состоять из трех моделей — OPPO Reno 6, Reno 6 Pro и Reno 6 Plus Pro. Ожидается, что OPPO Reno6 Pro Plus с поддержкой модуля сотовой сети 5G будет оснащен 6,55-дюймовым дисплеем AMOLED Full HD+ с поддержкой встроенного в дисплей датчика отпечатков пальцев.

Он будет оснащен четырьмя камерами на задней панели с 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX766, 16-мегапиксельным сверхшироким объективом, 13-мегапиксельной телеобъективом и 2-мегапиксельной макро-камерой. Лицевая сторона смартфона будет оснащена 32-мегапиксельной камерой, а сам смартфон будет питаться от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. Ожидается, что Reno 6 будет оснащен процессором Dimensity 900, а вариант Pro будет работать на чипсете Dimensity 1200. С другой стороны, пока что стоимости гаджета даже для китайского рынка никто не сообщает, а нам очень хотелось бы узнать, за сколько производитель планирует продавать свою линейку флагманов. Но ожидать, что смартфоны будут доступными явно не стоит.