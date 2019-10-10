OPPO Reno A с хорошим экраном

Официально представлен смартфон OPPO Reno A, который обладает довольно важным преимуществом — у него есть защита от влаги и пыли. Это довольно крутой бонус на самом деле, так как производитель фактически предоставляет вам возможность плавать или просто ронять устройство в воду. Также стоит отметить, что у гаджета есть весьма неплохой экран с разрешением FullHD+, есть достаточно стильный корпус и масса других преимуществ, которые очень понравятся пользователям. За свои деньги это просто лучшее устройство на современном рынке, которое легко уделает конкурентов. Вопрос только в том, сколько за него попросят на территории России и стоит ли отдавать за него столько личных средств. Пока что ждем официальную цену в нашей стране.