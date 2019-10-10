OPPO Reno Ace выглядит шикарно

Официально представлен смартфон OPPO Reno Ace, который выглядит довольно стильно и привлекательно, при этом оборудован 12 гигабайтами оперативной памяти и довольно мощным процессором. Для многих пользователей, которые хотят себе флагман с мощным железом за небольшие деньги есть вариант с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти. Процессор тот же, что и в максимальной версии, экран тоже большой и яркий, камера снимает в разрешении 48 мегапикселей. Отличное устройство, которое в базовой комплектации стоит всего 450 долларов. За эти деньги вы флагман другой компании точно не купите, а здесь прямо шикарное устройство со всеми вытекающими бонусами. Обязательно стоит обратить внимание — того того стоит.