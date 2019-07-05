OPPO Reno Z и его функции

Reno Z выполнен в классическом форм-факторе моноблока с каплевидным вырезом для 32-Мп фронтальной камеры с углом обзора 80 градусов, светосилой f/2.0 и фирменным портретным режимом OPPO Portrait Mode 2.0, а основу основной камеры составляет 48-Мп сенсор Sony IMX 586 с апертурой f/1.7. Построен OPPO Reno Z на чипсете MediaTek Helio P90 с графическим ускорителем PowerVR GM 9446, позиционирование которого также вращается вокруг фотовозможностей и технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения.О стоимости новинки пока неизвестно.