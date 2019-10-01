OPPO Reno засветился на патенте

Довольно часто сливы информации об очередном смартфоне или планшете, которые еще официально нигде не анонсированы, приходят от официальных источников. К примеру, в этот раз дизайн и в целом внешний вид смартфона OPPO Reno нового поколения слили в патентном бюро, где производитель получил патент на дизайн устройства. Это нужно для того, чтобы потом никто не мог скопировать дизайн гаджета или чтобы никто не заявил, что дизайн скопирован с кого-то другого. И именно с сайта патентного бюро мы и получили информацию о новом смартфоне OPPO Reno, который, вероятно, в ближайшем будущем покажут. А мы пока что подождем, пока производитель решится показать устройство на официальном анонсе. Тогда можно будет поговорить о ценах и так далее.