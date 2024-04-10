OPPO Reno11 оценен в 40 тысяч рублей

Компания Oppo дала старт российским продажам смартфонов OPPO Reno11 и Reno11 F, которые оценены в 40 и 35 тысяч рублей соответственно. Старшая модель характеризуется 4-нм однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200, оперативной памятью LPDDR5X, флэш-памятью UFS 3.1, 6,7-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления изображения 120 Гц, ШИМ-затемнением с частотой 2160 Гц и яркостью 950 нит, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-600 формата 1/2 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 32 Мп (Sony IMX709 на 1/2,74 дюйма и телеобъектив), АКБ ёмкостью 4800 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. OPPO Reno11 F отличается основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро).