OPPO Reno11 оценен в 40 тысяч рублей

Компания Oppo дала старт российским продажам смартфонов OPPO Reno11 и Reno11 F, которые оценены в 40 и 35 тысяч рублей соответственно. Старшая модель характеризуется 4-нм однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200, оперативной памятью LPDDR5X, флэш-памятью UFS 3.1, 6,7-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления изображения 120 Гц, ШИМ-затемнением с частотой 2160 Гц и яркостью 950 нит, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-600 формата 1/2 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 32 Мп (Sony IMX709 на 1/2,74 дюйма и телеобъектив), АКБ ёмкостью 4800 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. OPPO Reno11 F отличается основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро).

Официально: Realme GT Neo6 SE выйдет 11 апреля …
Компания Realme объявила, что официальный релиз смартфона Realme GT Neo 6 SE состоится 11 апреля в Китае.…
Представлен смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra Blue Archive E…
Компания Samsung представила в Южной Корее специальное издание смартфона Galaxy S24 Ultra, которое получи…
iOS 18 будет делать упор на ИИ-технологиях…
Буквально вчера вечером компания Apple официально объявила дату своего следующего крупного мероприятия — …
Ядро Cortex-X5 от ARM потребляет слишком много энергии…
Сегодня появилась интересная информация о том, что производительные ядра Cortex-X5 от ARM испытывают серь…
Объявлена дата выхода Poco X6 Neo …
Компания Xiaomi объявила дату выхода среднебюджетного смартфона Poco X6 Neo. Аппарат представят в Индии у…
Google Pixel 8a засветился в сети …
В базе данных Bluetooth SIG обнаружились сведения о смартфоне Google Pixel 8a, официальный релиз которого…
Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro представят в октябре …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о дате выхода флагманских смартфонов…
POCO M6 Pro обойдется в 180 долларов …
Компания Xiaomi представила на международном рынке смартфон POCO M6 Pro, который уже доступен для покупки…
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor