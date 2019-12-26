OPPO Reno3 Pro 5G официально представлен

Официально анонсирован новый флагманский смартфон OPPO Reno3 Pro 5G, который выглядит очень привлекательно и оборудован достаточно современным процессором. За основу производительности нового смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 765G, который выдает достаточно высокую производительность как в играх, так и в синтетических тестах. Нужно понимать, что это довольно мощное устройство, которое работает в сетях пятого поколения, хотя пока что сами эти сети еще не готовы к запуску на коммерческой основе. Но, естественно, это крутой флагман с классным дисплеем, который заслуживает внимания. Чуть позже мы более подробно о нем поговорим, когда смартфон попадет в продажу и можно будет говорить еще и о конкурентах.