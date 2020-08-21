OPPO Reno4 Pro Artist Limited Edition стоит 600 долларов

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о смартфоне OPPO Reno4 Pro Artist Limited Edition, который производитель выпустил в ограниченном тираже. Оказалось, что это действительно очень привлекательное устройство с уникальным дизайном корпуса. Для многих пользователей уже этого было достаточно, чтобы заказать устройство и получать от него просто море положительных эмоций. Правда, стоит понимать, что заказать устройство в нашей стране официально по сей день нельзя — продают OPPO Reno4 Pro Artist Limited Edition только на территории Китая, не говоря уже о том, что достать его проблематично. Но мы подождем, пока производитель доставит устройство и в другие регионы. Вероятно, это случится в самое ближайшее время.