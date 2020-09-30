OPPO Reno4 Z 5G официально представлена

Компания OPPO объявила о запуске нового смартфона в линейке смартфонов Reno. Им оказался смартфон с названием OPPO Reno4 Z 5G.

Новый Reno4 Z 5G получил 6,57-дюймовый ЖК-дисплей IPS, который может отображать Full HD + или 1080 x 2400 пикселей с соотношением сторон 20: 9, а его экран может поддерживать частоту обновления до 120 Гц.

Задняя камера оснащена четырьмя камерами с 48-мегапиксельным базовым объективом + 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом + 2-мегапиксельным макрообъективом и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Фронтальная камера - это двухэкранный объектив: 16 МП + датчик глубины 2 МП.

OPPO Reno4 Z 5G работает на процессоре MediaTek Dimensity 800 в паре 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки 18 Вт. Смартфон Reno4 Z 5G доступен в двух цветовых вариантах: черном и белом. К сожалению, компания OPPO еще не раскрыла цену на смартфон.