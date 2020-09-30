OPPO Reno4 Z 5G официально представлена

Компания OPPO объявила о запуске нового смартфона в линейке смартфонов Reno. Им оказался смартфон с названием OPPO Reno4 Z 5G.

Новый Reno4 Z 5G получил 6,57-дюймовый ЖК-дисплей IPS, который может отображать Full HD + или 1080 x 2400 пикселей с соотношением сторон 20: 9, а его экран может поддерживать частоту обновления до 120 Гц.

Задняя камера оснащена четырьмя камерами с 48-мегапиксельным базовым объективом + 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом + 2-мегапиксельным макрообъективом и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Фронтальная камера - это двухэкранный объектив: 16 МП + датчик глубины 2 МП.

OPPO Reno4 Z 5G работает на процессоре MediaTek Dimensity 800 в паре 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки 18 Вт. Смартфон Reno4 Z 5G доступен в двух цветовых вариантах: черном и белом. К сожалению, компания OPPO еще не раскрыла цену на смартфон.
Комментарии и отзывы OPPO Reno4 Z 5G
Обзоры:
Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?
Обзор Huawei P40. Самый компактный флагман Обзор Huawei P40. Самый компактный флагман
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Новости:
Xiaomi продала 100 тысяч Poco X3 NFC за три дня

Компания Xiaomi похвасталась резвым стартом её нового смартфона Poco X3 NFC, который появился в ограничен...
OnLeaks раскрыл дизайн смартфона OnePlus 8T

Авторитетный искатель утечек OnLeaks поделился качественными рендерами смартфона OnePlus 8T, который еще ...
Представлен компактный флагман Sony Xperia 5 II

Компания Sony пополнила столь скудный на сегодня ассортимент компактных флагманов моделью Xperia 5 II, ко...
Обзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудомоечная машина на 11 комплектовОбзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудомоечная машина на 11 комплектов
Обзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImageОбзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImage
Лучший графический планшет. HUION H640PЛучший графический планшет. HUION H640P
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Обзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный видеорегистраторОбзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный видеорегистратор
GoPro Hero 9 Black будет стоить 500 евро...
GoPro Hero 9 Black будет стоить 500 евроАвторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился подробностями о цене экшн-камеры GoPro Hero 9 Black,...
Бюджетный смартфон LG K31 получит SoC Me...
Бюджетный смартфон LG K31 получит SoC MeВ базе Google Play Console обнаружились сведения о бюджетном смартфоне K31, который еще не был представле...
Apple отложила функцию анти-отслеживания...
Apple отложила функцию анти-отслеживанияФункция конфиденциальности в iOS 14, которая позволяет пользователям отказаться от отслеживания рекламы в...
Amazon Echo официально представлена...
Amazon Echo официально представленаКомпания Amazon активно работает над выпуском различной умной техники, которая позволяет сделать жизнь по...
Золото OSRS. Как увеличить запас без уто...
Золото OSRS. Как увеличить запас без утоRuneScape — одна из самых топовых игр, которая не теряет актуальности даже по сей день. Она дважды был...
Xiaomi Mi 9 Lite получил стабильную MIUI...
Xiaomi Mi 9 Lite получил стабильную MIUIКомпания Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 12 для глобальной, европейской и российской вер...
NVIDIA RTX 3090 стоит под 2000 долларов...
NVIDIA RTX 3090 стоит под 2000 долларовВокруг новой линейки видеокарт компании NVIDIA ходит довольно много слухов, так как производитель делает ...
Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший...
Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. ЛучшийАктуальность ноутбуков в первой половине 2020 года заметно возросла, связано это с переходом на удаленную...
Gainward анонсировала видеокарты линейки...
Gainward анонсировала видеокарты линейкиGainward анонсировала видеокарты линейки Phoenix GeForce RTX 30. Gainward опубликовала характеристика вид...
Apple выпустила tvOS 14 Beta 7 для разра...
Apple выпустила tvOS 14 Beta 7 для разраApple объявила разработчикам седьмую бета-версию tvOS 14 для тестирования. Теперь разработчики могут загр...
Acer выпустила изогнутый монитор Acer Ni...
Acer выпустила изогнутый монитор Acer NiКомпания Acer выпустила изогнутый монитор Acer Nitro XZ322Q с диагональю 32 дюйма. ...
Обзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игро...
Обзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игроСегодня в центре внимания недорогая игровая мышка SVEN RX-G810. Но при этом она предлагает подсветку, доп...
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камераОбзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера
Обзор SVEN RX-260W. Недорогая беспроводная мышкаОбзор SVEN RX-260W. Недорогая беспроводная мышка
Обзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканальный видеорегистратор со скрытой установкойОбзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканальный видеорегистратор со скрытой установкой
Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр
Обзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMDОбзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMD
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor