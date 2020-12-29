OPPO Reno5 Pro New Year Edition представили в Китае

Ранее в этом месяце OPPO анонсировала в Китае смартфоны OPPO Reno5 5G и Reno5 Pro 5G. Китайский производитель также представил Reno5 Pro New Year Edition вместе с дуэтом Reno5. Более того, специальная версия Reno5 Pro теперь доступна для покупки в Китае. Исходя из информации, полученной в социальных сетях Китая, OPPO Reno5 Pro New Year Edition имеет цвет Star Wish Red и стоит 3399 юаней (~ 520 долларов). Телефон поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Остальные характеристики устройства остались неизменными по сравнению с его обычной версией. К сожалению, не стоит сравнивать стоимость в Китае и у нас — стоимость будет заметно больше, когда устройство официально привезут на территорию России в магазины.

Комментарии и отзывы OPPO Reno5 Pro New Year Edition
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