OPPO Reno7 Pro — самый тонкий среди всех телефонов Reno

OPPO готова запустить серию Reno7 4 февраля. И в преддверии этого дня, в новом пресс-релизе, компания обсудила запатентованный дизайн OPPO Glow, представленный на Reno7 Pro и Reno7, который включает в себя технологию лазерного прямого изображения (LDI) авиационного класса. Технология дизайна позволяет стеклянной задней крышке линейки одновременно иметь матовую текстуру и блестящий внешний вид, что OPPO назвало «парадоксальным». Помимо эстетики, OPPO Glow также повышает удобство использования благодаря свойствам защиты от отпечатков пальцев и пятен.

Новая технология LDI, которая до сих пор использовалась для проектирования печатных плат в авиационной промышленности, была перепрофилирована для нанесения тонких текстур размером до 20 микрон на задней крышке из стекла AG с фоторезистивным покрытием серии Reno7. На задней панели каждого устройства нанесено в общей сложности 1,2 миллиона микрогравюр, которые создают звездную иллюзию, дополненную длинными световыми хвостами.

Еще одной важной особенностью устройства является его 2,5-дюймовый 6,55-дюймовый OLED-экран, окруженный самыми узкими рамками в истории Reno. В результате Reno7 Pro имеет впечатляющее соотношение экрана к корпусу 92,8%. Это также самый тонкий смартфон Reno за всю историю — его вес составляет всего 180 г.
Комментарии и отзывы OPPO Reno7 Pro
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