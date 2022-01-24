OPPO Reno7 Pro — самый тонкий среди всех телефонов Reno

Новая технология LDI, которая до сих пор использовалась для проектирования печатных плат в авиационной промышленности, была перепрофилирована для нанесения тонких текстур размером до 20 микрон на задней крышке из стекла AG с фоторезистивным покрытием серии Reno7. На задней панели каждого устройства нанесено в общей сложности 1,2 миллиона микрогравюр, которые создают звездную иллюзию, дополненную длинными световыми хвостами.
Еще одной важной особенностью устройства является его 2,5-дюймовый 6,55-дюймовый OLED-экран, окруженный самыми узкими рамками в истории Reno. В результате Reno7 Pro имеет впечатляющее соотношение экрана к корпусу 92,8%. Это также самый тонкий смартфон Reno за всю историю — его вес составляет всего 180 г.