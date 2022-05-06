OPPO Reno8 Lite 5G получит SoC Snapdragon 695

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Oppo Reno8 Lite 5G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц, яркостью 600 кд/м2, 93% охватом цветовой палитры DCI-P3 и стеклом Corning Gorilla Glass 5, селфи-камеру на 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, подэкранный дактилоскоп, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку 33-Вт зарядки, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также 3,5-мм гнездом для наушников.

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