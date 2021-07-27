OPPO Watch 2 представили официально

Как и было запланировано, OPPO официально представила серию умных часов OPPO Watch 2 в Китае. Модельный ряд включает три модели, две из которых поддерживают соединение LTE. Серия начинается всего с 1299 йен (200 долларов США). Давайте посмотрим, что могут предложить эти новые умные часы. Серия OPPO Watch 2 отличается дизайном, аналогичным оригинальным часам OPPO Watch 2020 года. Они щеголяют гиперболоидным AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями и узкими рамками. Экран имеет частоту обновления 60 Гц, 326 пикселей на дюйм и 100% цветовую гамму DCI-P3. Пользователи могут выбрать более 100 циферблатов и даже могут создавать новые циферблаты с помощью функции циферблата AI Outfit 2.0. Кроме того, носимое устройство оснащено приятным для кожи ремешком из фторэластомера с пряжкой. Компания утверждает, что этот ремешок дышащий и удобный. Как упоминалось ранее, он поставляется в трех вариантах.

Две модели имеют циферблат 42 мм, а третья модель — больший циферблат 46 мм. Версия 42 мм доступна как в вариантах eSIM, так и только с Bluetooth, тогда как версия 46 мм доступна только в варианте eSIM. Умные часы работают на двух чипах, а именно Qualcomm Snapdragon Wear 4100 и Apollo4s. Он также загружает двойную ОС: ColorOS Watch на базе Android и RTOS. В отличие от большинства смарт-часов на рынке, устройство автоматически переключается между двумя наборами микросхем в зависимости от использования. Часы используют чип Qualcomm только при запуске приложений для Android.