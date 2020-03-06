OPPO Watch официально представлены

Официально представлены новые умные часы OPPO Watch, которые выглядят точно так же, как и умные часы от компании Apple, при этом обладают достаточно большим набором функций. Например, в этих часах есть встроенный модуль ЭКГ, который в режиме реального времени считывает информацию о вашем самочувствии. Это удобно в том случае, если у вас есть какие-то заболевания или вы, например, занимаетесь спортом и хотите следить за своим пульсом. С другой стороны, здесь помимо ЭКГ есть еще много различных бонусов, хотя сами часы при этом довольно доступные и выглядят очень даже привлекательно. Видимо, производитель решил всерьез заняться завоеванием рынка умных часов, выпустив крутой продукт за вполне вменяемую стоимость. Ждем в России.