OPPO Watch получат новую ОС

В последнее время на рынке умных часов наблюдается та же проблема, что и на рынке планшетов — варианты на Android настолько проиграли планшетам на iOS, что даже говорить нет смысла про конкуренцию. К сожалению, на рынке часов та же ситуация, так как операционная система играет слишком много, но при этом нет серьезных решений на рынке, что крайне неприятно. Теперь новые часы OPPO Watch должны получить новую операционную систему Wear OS от компании Google, что позволит выйти устройству на новый уровень и привлечь аудиторию пользователей, которая ранее гаджет не брала именно из-за возможности получить неудобное неуклюжее устройство. Ждем релиз новинки и тогда можно будет говорить с полной уверенностью о новых бонусах часов.

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