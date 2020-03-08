OPPO Watch с NFC модулем и быстрой зардякой

Компания OPPO на онлайн-презентации также представила новые часы OPPO Watch.

Часы OPPO Watch получили два размера корпуса: 41 мм и 46 мм, также два вида корпуса: алюминиевый и стальной. В версии 41 мм установлен дисплей на 1.6 дюймов с разрешением экрана на 320х360 пикселей. А в версий 46 мм установили экран на 1.91 дюймов с разрешением экрана на 276х402 пикселей.

Ещё в моделях есть отличие между ёмкостью аккумулятора, у младшей версий на 300 мАч, а у старшей на 430 мАч. Оба версии оснастили поддержкой быстрой зарядки VOOC Charge.

За производительность часов OPPO Watch отвечает процессор Snapdragon Wear 2500 в паре с фирменным процессором Apollo. Часы могут проработать в режиме энергосбережения до 21 дня, а при обычном использовании автономности хватит до 40 часов работы.

Работает OPPO Watch на операционной системе ColorOS Watch.

Новинки также оснастили NFC модулем для бесконтактных платежей, поддержкой eSIM и защитой от воды и влаги по стандарту IP68.