OPPO анонсировала смартфон среднего уровня F9 Pro

2018-08-22, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - OPPO F9 Pro; [78]
Состоялся анонс смартфона среднего уровня F9 Pro с ОС Android 8.1 Oreo. Гаджет оснастили 6,3-дюймовым экраном с разрешением 2340 на 1080 точек. Основой устройства стал процессор MediaTek Helio P60 и 6 Гбайт ОЗУ. На вырезе разместили 25-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой искусственного интеллекта. Основной модуль камеры будет двойной на 16 Мп + 2 Мп. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3500 мА.ч. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, приемник GPS, дактилоскопический сканер. Приобрести аппарат можно за 350 долларов.


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