Ожидается, что компания OPPO анонсирует флагманский телефон Find X3 Pro в марте. Теперь в сети опубликовали изображения всех трех устройств, которые демонстрируют дизайн передней панели.

Как видно из рендера, флагманы Find X3 Pro, Find X3 Neo и Find X3 Lite имеют отверстие для селфи-камеры в верхнем левом углу в дисплее. У экранов Find X3 Pro и Neo закругленные края, а у модели Lite плоский экран. Find X3 Pro - это флагманский телефон с процессором Qualcomm Snapdragon 888. Ожидается, что он будет поставляться с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой частоты обновления до 120 Гц, разрешением Quad HD + и поддержкой 10-битного цвета. Он может поставляться с аккумулятором емкостью 4500 мАч, который поддерживает зарядку SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт и беспроводную зарядку VOOC Air 30 Вт.

Смартфон Find X3 Lite будет обновленной версией китайского Reno5 5G. А Find X3 Neo свою очередь будет обновленной версии Reno5 Pro 5G.