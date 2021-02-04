OPPO анонсирует флагманский телефон Find X3 Pro в марте

Ожидается, что компания OPPO анонсирует флагманский телефон Find X3 Pro в марте. Теперь в сети опубликовали изображения всех трех устройств, которые демонстрируют дизайн передней панели.

Как видно из рендера, флагманы Find X3 Pro, Find X3 Neo и Find X3 Lite имеют отверстие для селфи-камеры в верхнем левом углу в дисплее. У экранов Find X3 Pro и Neo закругленные края, а у модели Lite плоский экран. Find X3 Pro - это флагманский телефон с процессором Qualcomm Snapdragon 888. Ожидается, что он будет поставляться с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой частоты обновления до 120 Гц, разрешением Quad HD + и поддержкой 10-битного цвета. Он может поставляться с аккумулятором емкостью 4500 мАч, который поддерживает зарядку SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт и беспроводную зарядку VOOC Air 30 Вт.

Смартфон Find X3 Lite будет обновленной версией китайского Reno5 5G. А Find X3 Neo свою очередь будет обновленной версии Reno5 Pro 5G.

Комментарии и отзывы OPPO Find X3 Pro
Обзоры:
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Новости:
iPhone 12s Pro показали на рендерах

Профильное издание LetsGoDigital вместе с дизайнером Concept Creator поделились качественными изображения...
Samsung Galaxy M12 получил батарею на 6000 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о недорогом смартфоне Samsung Galaxy M12 (Galaxy F12), выход к...
Первый взгляд на Huawei Mate X2

Huawei уже некоторое время отсутствует на рынке складных смартфонов, но компания собирается выпустить нов...
Обзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистраторОбзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистратор
Лучший роутер. TP-LINK Archer A5Лучший роутер. TP-LINK Archer A5
Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмойОбзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмой
Обзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколенияОбзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколения
Лучшие материнские платы для i7-10700K и i9-10900K. ASUS ROG Maximus XII ApexЛучшие материнские платы для i7-10700K и i9-10900K. ASUS ROG Maximus XII Apex
Samsung Galaxy Z Fold 3 получит более ко...
Samsung Galaxy Z Fold 3 получит более коЕсли вы думаете, что в этом году Samsung уже сделала все возможное для создания действительно прочных скл...
Samsung Galaxy S21 Ultra вновь появился ...
Samsung Galaxy S21 Ultra вновь появился Некоторое время назад мы говорили о том, что производители смартфонов вовсе перестали заботиться о том, ч...
Samsung Galaxy A51 5G получил One UI 3.0...
Samsung Galaxy A51 5G получил One UI 3.0Компания Samsung выпустила бета-версию фирменной надстройки One UI 3.0 на основе операционной системы And...
Обзор A4Tech Bloody J527. Игровые наушни...
Обзор A4Tech Bloody J527. Игровые наушниНе так давно стартовали продажи игровой гарнитуры A4Tech Bloody J527. Новинка получила поддержку виртуаль...
В розничной коробке Xiaomi Mi 11 не буде...
В розничной коробке Xiaomi Mi 11 не будеКитайская компания Xiaomi официально опубликовала официальное подтверждение, что Mi 11 не будет поставлят...
Huawei Enjoy 20e получит процессор Snapd...
Huawei Enjoy 20e получит процессор SnapdНедавно стало известно, что Qualcomm разрешили поставлять однокристальные системы компании Huawei. Речи и...
TerraMaster представила сетевое хранилищ...
TerraMaster представила сетевое хранилищTerraMaster представила сетевое хранилище с 5 отсеками для накопителей. Он оснащается двухъядерным процес...
Серию Redmi Note 9 5G вероятно дебютируе...
Серию Redmi Note 9 5G вероятно дебютируеRedmi Note 9 Pro 5G станет первым телефоном с 108-мегапиксельным объективом Samsung HM2. Следовательно, п...
ASUS ROG Swift PG32UQ первый в мире 32-д...
ASUS ROG Swift PG32UQ первый в мире 32-дНа выставке CES 2021 компания ASUS анонсировала ROG Swift PG32UQ как первый в мире 32-дюймовый игровой мо...
Ulefone Armor 10 5G оказался крайне проч...
Ulefone Armor 10 5G оказался крайне прочПоскольку современные смартфоны представляют собой нечто с металлическим каркасом, который зажат между дв...
Подвесная лампа для защиты глаз...
Подвесная лампа для защиты глазMidea выпустила новую подвесную лампу для защиты глаз от мониторов. Подвесная лампа Midea Display в насто...
В сети появилось изображение первого зар...
В сети появилось изображение первого зарQualcomm анонсировала последнее поколение своей технологии быстрой зарядки в 2020 году. Эта технология, п...
Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-наушники Bluetooth 5.0Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-наушники Bluetooth 5.0
Обзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерамОбзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерам
Обзор Cougar RANGER. Лучшая игровая софа для SonyPlayStation 5 и Microsoft Xbox Series XОбзор Cougar RANGER. Лучшая игровая софа для SonyPlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X
Обзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборокОбзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборок
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC 10GB (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING). Тест видеокарты и сравнение с RTX 2080 TiОбзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC 10GB (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING). Тест видеокарты и сравнение с RTX 2080 Ti
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor