OPPO готовит складной смартфон

На просторах интернета засветился новый патент компании OPPO, который говорит нам о будущем складных смартфонов. Если верить данному патенту, компания хочет сделать складное устройство, у которого еще и камера будет выезжать из корпуса. Это позволит не портить фронтальную панель вырезами и прочими нехорошими вещами, плюс у вас всегда будет отличная возможность раскрыть гаджет и получить еще больше диагонали. Это очень крутая функция, но стоит сказать, что OPPO может и не выпускать устройство данного плана в ближайшем будущем. Это просто патент, позволяющий при желании надавить на конкурентов и заставить их выплачивать проценты за то, что кто-то другой сделает смартфон в этом же стиле. Так то это отличная инвестиция в будущее.