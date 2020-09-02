OPPO наращивает потенциал

Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что крупные производители из Китая сейчас переживают не лучшие времена. Точнее, это касается только компании Huawei, которая была подвержена целому ряду санкций и запретов. В итоге на некоторых рынка китайский гигант начал заметно проигрывать позиции, привлекая все меньше и меньше пользователей, чем и воспользуется компания OPPO. Она планирует выпускать все больше качественных гаджетов в разных сегментах, что по мнению аналитиков мобильного рынка позволит производителю занять ведущую позицию на рынке. Вопрос только в том, как на это отреагирует китайский гигант и будет ли он бороться за свои позиции или просто уйдет с рынка смартфонов, где сейчас ему очень тяжело работать.