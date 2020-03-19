Смартфон Realme 6i получит аккумулятор на 5000 мАч

2020-03-19, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Realme 6i; [49]
Компания Realme объявила дату анонсирования Realme 6i.

Это первый смартфон компании на базе нового процессора MediaTek Helio G80. Процессор построен по 12 нм техпроцессу из двух ARM ядер Cortex-A75 с максимальной частотой 2.0 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с максимальной частотой 1.8 ГГц.

За видеографику процессора отвечает видеоускоритель Mali-G52, который работает на частоте 950 мГц. Ещё смартфон получит основную камеру с четырьмя модулями, где главный сенсор на 48 Мп, IPS дисплей, сканер отпечатков пальцев на боковой стороне корпуса, аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч с 18-ваттной зарядкой и портом USB-C.

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