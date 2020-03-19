Смартфон Realme 6i получит аккумулятор на 5000 мАч

Компания Realme объявила дату анонсирования Realme 6i.

Это первый смартфон компании на базе нового процессора MediaTek Helio G80. Процессор построен по 12 нм техпроцессу из двух ARM ядер Cortex-A75 с максимальной частотой 2.0 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с максимальной частотой 1.8 ГГц.

За видеографику процессора отвечает видеоускоритель Mali-G52, который работает на частоте 950 мГц. Ещё смартфон получит основную камеру с четырьмя модулями, где главный сенсор на 48 Мп, IPS дисплей, сканер отпечатков пальцев на боковой стороне корпуса, аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч с 18-ваттной зарядкой и портом USB-C.