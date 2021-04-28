OPPO объявила о партнерстве с Wu Liuqi

Компания OPPO объявила, о партнерстве с брендом Wu Liuqi, также известным как Scissor Seven, и теперь оба бренда представят на рынке совместный бренд OPPO K9.

Wu Liuqi - это телевизионный анимационный фильм, созданный Xiaofengying, режиссер He Xiaofeng и выпущенный Aha Entertainment. На данный момент сериал был выпущен в трех сезонах, и он также выходит на Netflix.

Грядущий смартфон OPPO K9 будет оснащен 6,43-дюймовым S-AMOLED дисплеем, который поддерживает разрешение FHD +, частоту обновления 90 Гц и частоту дискретизации касания 180 Гц. Также в дисплей интегрирован экранный сканер отпечатков пальцев 6-го поколения и 32-мегапиксельная фронтальная камера.Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 768 в паре аккумулятором емкостью 4300 мАч, который сопровождается технологией быстрой зарядки мощностью 66 Вт. За охлаждение смартфона отвечает радиатор с жидкостным охлаждением VC, медная пластина и многослойный теплопроводный графитовый лист для отвода тепла. На задней панели OPPO K9 имеется 64-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная сверхширокая камера и 2-мегапиксельный сенсор глубины.