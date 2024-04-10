OPPO объявляет о старте продаж смартфонов серии Reno 11

Компания OPPO начала продажи серии смартфонов OPPO Reno11 в России. В линейке присутствуют модель Reno11, оснащенная телеобъективом с двукратным оптическим зумом и эквивалентным фокусным расстоянием 47 мм для портретных съемок, и модель Reno11 F с безрамочным плоским экраном. Обе модели уже доступны к приобретению. В период действия акции, OPPO Reno11 доступен за 39 999 рублей (вместо 44 999 рублей), а OPPO Reno11 F - за 34 999 рублей (вместо 39 999 рублей).

Смартфоны серии Reno11 отличаются использованием инновационных решений в мобильной съемке. Модели Reno11 оборудованы сверхчеткой системой из трех камер Sony, гарантирующей профессиональные снимки. Главная камера на 50 Мп с апертурой f/1.8, 8 Мп широкоугольный модуль и 32 Мп телеобъектив с двукратным оптическим зумом обеспечивают выдающиеся результаты.

Смартфон OPPO Reno11 F имеет 64 Мп основную камеру, 8 Мп сверхширокоугольный модуль и 2 Мп макро-камеру, что делает его идеальным для разнообразных съемок. Стильный дизайн, плоский экран с соотношением к размеру передней панели 93.4%, а также цветовые решения сделают Reno11 F привлекательным выбором.

Обе модели смартфонов включают технологию Portrait Expert Engine и новые функции с использованием искусственного интеллекта. Одной из них является функция Smart Image Matting, позволяющая пользователю создавать стикеры с выделением до 6 объектов на снимке.