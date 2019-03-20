Компания OPPO официально представила смартфон среднего уровня A5s с 6,2-дюймовым экраном и разрешением 1520 на 720 пикселей. В основе устройства лежит процессор MediaTek Helio P35. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ/3 ГБ/4 ГБ, а модуля на 32 ГБ/64 ГБ. Слот расширения microSD позволяет увеличить на 256 ГБ. Камера для селфи-съемок получила оптический сенсор на 8 МП. Главная камера имеет в наличии два блока оптики на 13 МП и 2 МП. Аккумулятор у девайса равен 4230 мА.ч. Работает аппарат под управлением операционной системы ColorOS 5.2 на основе Android 8.1 Oreo. Приобрести новинку можно будет в черном и красном цветовом исполнении. О стоимости смартфона пока не сообщается.