OPPO планирует выпустить смартфон с новым чипом

OPPO Reno3 5G станет первым смартфоном в мире, работающим на Dimensity 1000L. Dimensity 1000 - это восьмиъядерный процессор с четырьмя ядрами Cortex-A77 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Он также будет иметь новый графический процессор Mali-G77.

Dimensity 1000L будет поддерживать сети SA и NSA 5G и иметь скорость нисходящей линии связи до 4,7 Гбит/с. Он также поддерживает 5G Dual-SIM, что позволяет использовать две SIM-карты 5G одновременно, в отличие от других SoC, которые поддерживают использование только 5G в одном слоте SIM. Возможно смартфон появиться в январе 2020 года.