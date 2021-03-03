OPPO подтвердила 10-битные цвета у Find X3

Ожидается, что OPPO официально представит флагманскую серию Find X3 в Китае уже совсем скоро, 11 марта. Перед запуском в сети было опубликовано несколько тизеров устройства, а одна из последних подробностей, которыми поделились OPPO, заключается в том, что Find X3 будет запущен как первое устройство на рынке, которое будет оснащено поддержкой 10-битной системы цветопередачи. Стоит отметить, что ничего подобного на рынке смартфонов на текущий момент нет и конкурировать смартфону даже не с кем. С другой стороны, помимо реалистичных цветов и самой реалистичной цветопередачи на рынке производитель обещает порадовать приличной производительностью смартфона, качественной системой камеры и прочими бонусами. Ожидаем анонса.