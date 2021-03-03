OPPO подтвердила 10-битные цвета у Find X3

Ожидается, что OPPO официально представит флагманскую серию Find X3 в Китае уже совсем скоро, 11 марта. Перед запуском в сети было опубликовано несколько тизеров устройства, а одна из последних подробностей, которыми поделились OPPO, заключается в том, что Find X3 будет запущен как первое устройство на рынке, которое будет оснащено поддержкой 10-битной системы цветопередачи. Стоит отметить, что ничего подобного на рынке смартфонов на текущий момент нет и конкурировать смартфону даже не с кем. С другой стороны, помимо реалистичных цветов и самой реалистичной цветопередачи на рынке производитель обещает порадовать приличной производительностью смартфона, качественной системой камеры и прочими бонусами. Ожидаем анонса.

Комментарии и отзывы OPPO Find X3
Обзоры:
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Новости:
Huawei Mate X2 готов покорять рынок складных смартфонов

Huawei недавно подтвердила, что складной смартфон Mate X нового поколения, получивший название Huawei Mat...
Официально: Redmi Note 10 получит камеру на 108 Мп

Xiaomi на протяжении длительного времени запускает в сети различные данные о новом флагмане Redmi Note 10...
Смартфон OnePlus 9E получит аккумулятор на 5000 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне OnePlus 9E, который еще не был представлен официал...
Обзор JBL Bar 9.1. Практичный саундбар на 820 Вт с Dolby AtmosОбзор JBL Bar 9.1. Практичный саундбар на 820 Вт с Dolby Atmos
Лучший пароочиститель. Kitfort КТ-931Лучший пароочиститель. Kitfort КТ-931
Обзор ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA. Тесты с заменой охлаждения GIGABYTE RTX 2080 Ti (GV-N208TAORUS X-11GC)Обзор ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA. Тесты с заменой охлаждения GIGABYTE RTX 2080 Ti (GV-N208TAORUS X-11GC)
Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?
Лучшая микроволновка. Samsung GE83KRW-1Лучшая микроволновка. Samsung GE83KRW-1
HyperX продемонстрировала игровую перифе...
HyperX продемонстрировала игровую перифеНа цифровой выставке CES 2021, HyperX – игровое подразделение компании Kingston Technology представила об...
Samsung Galaxy A32 5G неожиданно запусти...
Samsung Galaxy A32 5G неожиданно запустиSamsung представила Galaxy A32 5G в Европе, а точнее — в Германии, что весьма удивительно, ведь обычно пр...
Обзор Cubot C3. Умные часы с круглым дис...
Обзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисНе так давно компания Cubot расширила модельный ряд умных часов, представив Cubot C3 с круглым 1.3-люймов...
MSI представила модельный ряд серии GeFo...
MSI представила модельный ряд серии GeFoMSI представила свои видеокарты серии GeForce RTX 3060 Ti, в которую вошли модели Gaming X, Gaming TRIO и...
Motorola Capri Plus получит SoC Snapdrag...
Motorola Capri Plus получит SoC SnapdragНедавно в сети появились подробности о характеристиках смартфона Motorola Capri, а сегодня в базе данных ...
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE засв...
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE засвВ сети появилась информация о топовом геймерском ноутбуке ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551Q), который б...
Oppo Find X3 засветился в базе TENAA...
Oppo Find X3 засветился в базе TENAAКитайский регулятор TENAA опубликовал фотографии смартфона Oppo Find X3 Pro, который еще не был представл...
Представлен 165-Гц монитор Acer Nitro XV...
Представлен 165-Гц монитор Acer Nitro XVКомпания Acer дала старт российским продажам игрового монитора Nitro XV242YP, который может похвастаться ...
Компания Tesla выходит на рынок Индии...
Компания Tesla выходит на рынок ИндииКомпания Tesla сообщила о запуске продаж электромобилей в Индии. Это стало известно из местной газеты, гд...
Модем нового поколения Qualcomm Snapdrag...
Модем нового поколения Qualcomm SnapdragПоследний модем Qualcomm 5G - это Snapdragon X65, который придет на смену Snapdragon X60. Модем X60 компл...
Ноутбук Huawei MateBook X Pro 2021 засве...
Ноутбук Huawei MateBook X Pro 2021 засвеВ сети появились подробности о ноутбуке MateBook X Pro 2021, официальный релиз которого ожидается 17 янва...
Объявлена ​​дата запуска наушников OnePl...
Объявлена ​​дата запуска наушников OnePlOnePlus объявила дату запуска специального выпуска OnePlus Buds Z Steven Harrington Special Edition. Огра...
Обзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломановОбзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломанов
Обзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнская плата для процессоров Intel Cascade LakeОбзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнская плата для процессоров Intel Cascade Lake
Обзор Samsung Odyssey G5 LC27G55T. Игровой монитор 144 ГцОбзор Samsung Odyssey G5 LC27G55T. Игровой монитор 144 Гц
Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?
Обзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполненииОбзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполнении
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor