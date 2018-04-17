Компания OPPO получила важный патент на сканер отпечатков пальцев для своего смартфона и будущих продуктов производителя. Данный сканер встроен под дисплей и позволяет убрать аппаратную клавишу управления с лицевой стороны, чтобы дисплей занимал еще больше площади. Сканер располагается под дисплеем и отлично срабатывает, даже если пользователь нажимает на экран не всем пальцем, а лишь частью. Это очень крутя функция и технология теперь под патентом OPPO. Это позволит производителю зарабатывать еще и на лизинге технологий, отдавая ее в аренду другим компаниям, которые не так шустро поработали над этой возможностью. Думаю, это намного более привлекательный патент, чем складные телефоны и все в таком духе. С другой стороны, пора бы уже показывать эти сканеры в действии.