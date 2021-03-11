OPPO представила Find X3 Neo

Наряду с Find X3 Pro компания OPPO также анонсировала Find X3 Neo и Find X3 Lite для глобальных рынков. Оба телефона оснащены дисплеями AMOLED с высокой частотой обновления, процессорами Snapdragon, четырьмя задними камерами и поддержкой SuperVOOC 2.0. Find X3 Neo имеет 6,5-дюймовый изогнутый экран с разрешением 2400 x 1080 и отверстие в правом верхнем углу для фронтальной камеры. Панель AMOLED имеет частоту обновления 90 Гц, частоту дискретизации касания 180 Гц, HDR10, максимальную яркость 1100 нит и 100% цветовую гамму DCI-P3. Удивительно, но OPPO выбрала процессор Snapdragon 865, тот же набор микросхем, что и в Find X2 прошлого года. А ещё потенциальный покупатель получит 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища UFS 3.1.

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