OPPO представила беспроводную зарядку за 15 долларов

Недавно выпущенное беспроводное зарядное устройство OPPO имеет круглую форму и доступно в одном белом цвете. Как следует из названия, его максимальная выходная мощность составляет 15 Вт, поэтому это самое медленное беспроводное зарядное устройство от данной компании. Другие модели, продаваемые фирмой, — это беспроводное зарядное устройство OPPO AirVOOC на 45 Вт и беспроводное зарядное устройство OPPO на 40 Вт (тоже AirVOOC). При этом новинка носит номер модели OAWV03 и поддерживает протокол беспроводной зарядки Qi. Следовательно, его можно использовать для зарядки практически любого устройства с поддержкой беспроводной зарядки, но для получения выходной мощности 15 Вт требуется как минимум адаптер питания, совместимый с USB PD 2.0.

Что касается дизайна, зарядное устройство не только компактное, но и легкое — кроме того, гаджет имеет кожаную отделку на поверхности, чтобы удерживать скользкие смартфоны со стеклом на месте. Также имеется светодиодный индикатор, который уведомит пользователя о заряде. Как и любой другой продукт для зарядки, он имеет шесть уровней защиты, а именно защиту от перегрузки по току, защиту от перенапряжения, защиту от перегрева, защиту от пониженного напряжения, электростатическую защиту и обнаружение посторонних предметов. На текущий момент беспроводное зарядное устройство OPPO Wireless Charger 15W в Китае стоит 99 юаней, то есть 15 долларов. Довольно неплохо — ждем этот же продукт на территории России.
Комментарии и отзывы OPPO Wireless Charger 15W
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