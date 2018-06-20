OPPO представила флагманский смартфон OPPO Find X

2018-06-20, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - OPPO Find X; [185]
OPPO, один из мировых лидеров в области производства смартфонов представили Find X. Find X – флагманский смартфон с выдающимся дизайном и полным комплектом инновационных технологий, которые подчеркивают постоянное стремление компании к изобретению смартфонов будущего.
На презентации Find X OPPO также анонсировала глобальное стратегическое сотрудничество с Lamborghini. Это первое эксклюзивное партнерство между ведущим производителем смартфонов и премиальным брендом суперкаров. OPPO Find X Automobili Lamborghini Edition торжественно представили на мероприятии.

В ходе презентации OPPO официально объявила о своем выходе на европейский рынок и расширении международного присутствия компании. Франция, Италия, Испания и Нидерланды – первые четыре страны, которые выбраны для представления продуктов OPPO.

OPPO Find X – Совершенное сочетание искусства и технологий

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, имеет уникальный 6.42-дюймовый экран Panoramic Arc, который занял 93,8% площади лицевой части экрана. Find X оснащен полностью скрытыми 3D камерами на лицевой и задней части корпуса смартфона. Благодаря инновационной конструкции смартфона, скрытые 3D камеры выдвигаются только во время их использования, что обеспечивает утонченный внешний вид корпуса и удобное расположение смартфона в руке. Более того, OPPO Find X обладает не только фронтальной камерой 25МП, но и сдвоенной 16МП+20МП основной камерой, а также операционной системой ColorOS 5.1 на основе искусственного интеллекта.

В Find X реализована технология распознавания лиц OPPO “O-Face”, которая использует структурированный свет для идентификации лица. Технология в 20 раз более надежна, чем идентификация по отпечатку пальца. Благодаря партнерству OPPO и Alibaba, смартфон поддерживает мобильную оплату Alipay, что сделало Find X первым смартфоном на Android, поддерживающим оплату через функцию распознавания лиц. OPPO “O-Face” также представляет пользователям более реалистичные и естественные эффекты 3D-камеры для превосходного редактирования фотографий и возможность создания веселых 3D Omoji, которые можно использовать в любом мессенджере и социальных сетях.

OPPO и Automobili Lamborghini образуют глобальное стратегическое партнерство

Партнерство между OPPO и Automobili Lamborghini охватывает широкий спектр областей, включая дизайн, технологии, бизнес-операции и маркетинг. Это сотрудничество не только представит пользователям по всему миру более мощные продукты, но также принесет пользу отраслям по производству автомобилей и смартфонов, помогая им усовершенствовать достижения в области умных технологий.

OPPO Find X Automobili Lamborghini Edition поддерживает технологию SuperVOOC Flash Charge, а внешний вид корпуса напоминает карбоновую градиентную текстуру. Этого эффекта удалось добиться благодаря специальной технике покраски. В будущем OPPO и Automobili Lamborghini будут продолжать изучать возможности использования технологии быстрой зарядки OPPO VOOC в спортивных автомобилях Automobili Lamborghini.

OPPO выходит на Европейский рынок, добавляя четыре новые страны в свой международный бизнес.

Начиная с Франции, Италии, Испании и Нидерландов, OPPO планирует шаг за шагом расширять свой рынок в Европе. Чтобы получить более полное представление о потребностях европейских потребителей, OPPO создаст команды, в которых 90 процентов сотрудников будут из местных регионов.
OPPO определила пять региональных рынков для своих зарубежных бизнес-операций, включая Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южную Азию, Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Африку (MEA). Компания назначит регионального лидера для каждого рынка, который будет создавать и руководить независимыми командами по менеджменту, операциям и продукту.


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