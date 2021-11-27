OPPO представила подарочную коробку серии Reno7 Meteor Treasure Limited Gift Box

OPPO объявила о выпуске новой подарочной коробки ограниченного выпуска с аксессуарами для только что анонсированной серии Reno7. Подарочная коробка называется «Meteor Treasure Limited Gift Box» и содержит эксклюзивный чехол для мобильного телефона, две металлические цепочки и лампу для проекции звездного неба. Весь пакет стоит 699 юаней. Акция действует в течение ограниченного времени, поэтому она доступна в очень ограниченном количестве.

Что касается вещей, включенных в подарочную коробку, это прозрачный для OPPO Reno7 с рисунком падающей звезды. На футляре есть пара металлических люверсов, с помощью которых можно установить одну из металлических цепочек, что позволит вам переносить устройство, как кошелек, или просто поможет вам лучше его держать в руке.

Кейс идет в паре с ночником. Это не обычная лампа, так как она способна проецировать эффекты туманности и звездного неба на всю комнату, создавая завораживающее маленькое световое шоу.

Что касается серии OPPO Reno7, то в этом году она состоит из трех моделей, а именно OPPO Reno7, Reno7 Pro и Reno7 SE. Все три версии имеют довольно компактную, тонкую и легкую конструкцию в квадратном дизайне, который вдохновлен серией iPhone 12. OPPO Reno7 Pro имеет, пожалуй, самые тонкие лицевые панели.