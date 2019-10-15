OPPO представила смартфоны Realme X2 и Realme 5 Pro с четырьмя камерами

Компания Realme представила недорогие смартфоны Realme X2 и Realme 5 Pro.

Realme X2

Новинка получила 6.4-дюймовый дисплей с разрешением FHD+, Super AMOLED-матрицей и подэкранным сканером. Смартфон также получил основную камеру на четыре модуля на 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Цена

Realme 5 Pro

Внутри расположился процессор Snapdragon 730G в паре 8 ГБ ОЗУ, NFC и 128 ГБ встроенного накопителя. Также смартфон оснастили аккумулятором на 4000 мАч с 30 ВТ быстрой зарядкой.Ценник примерно Realme X2 составит около 300 евро. Устройство появится в продаже 29 октября.Realme 5 Pro самая дешёвая модель из всех представленных новинок.

Цена

Смартфон оснастили IPS FHD+ экраном на 6.3 дюйма, 4/8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ и процессором Snapdragon 712. Сканер отпечатков пальцев в Realme 5 Pro расположился на задней стороне где и основная камера на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. За автономность новинки отвечает аккумулятор на 4035 мАч с быстрой зарядкой.Цена смартфона примерно составит 220-250 евро. Старт продаж намечен на 18 октября.