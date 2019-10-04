OPPO представила смартфоны серии A 2020. Цены и старт продаж

Компания OPPO представила для России смартфоны с доступным ценником серии A 2020. В нее вошли две модели: OPPO A9 2020 и OPPO A5 2020. Обе модели получили стильный дизайн, большой дисплей, процессор Snapdragon 665, NFC модуль, емкий аккумулятор на 5000 мАч и разъем USB Type-C.

OPPO A5 2020 Модель оснастили дисплеем на 6,5 дюймов, занимающий 89% от всей площади от передней панели. Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 665 с 3 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт внутренней с возможностью расширения при помощи MicroSD слота. По заявлению компании аккумулятора емкостью в 5000 мАч хватит на 19 часов использования.

Здесь имеется сразу четыре модуля камеры: основной на 12 Мпикс, ультраширокоугольный на 8 Мпикс, портретный на 2 Мпикс и макро модуль на 2 Мпикс. Модель также оснащена ночным режимом съемки Ultra Night 2.0, позволяющий делать качественные снимки при темной освещенности.Доступные цвета: черный и белый.

OPPO A9 2020 Смартфон OPPO A5 2020 получил тот же процессор Snapdragon 665, но уже с 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней с возможностью расширения при помощи MicroSD слота. Так же как и в A5 2020, здесь установлен дисплей на 6,5 дюймов с разрешением 1600х720 пикселей, с полезной площадью в 89%. Объем аккумулятора составляет 5000 мАч.

Благодаря основному модулю с разрешением в 48 Мпикс и светосилой f/1.8 можно делать отличные снимки большого размера с высокой детализацией. Все оставшиеся три камерных модуля аналогичны модели OPPO A5 2020.Доступные цвета: фиолетовый и зеленый.