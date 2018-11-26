OPPO теперь сотрудничает с Nokia

Компания OPPO вместе с Nokia заключили договор на длительный срок, детали которого не раскрываются. Однако, сотрудничество, вероятнее всего, заключается в использовании патентов и разработок компании Nokia на сотовые сети и так далее. Это позволит бренду OPPO выпускать больше качественных смартфонов, хотя у компании и так все отлично — в последнее время этот логотип мелькает предельно часто и пользователи с радостью покупают доступные по цене устройства. Теперь, вероятно, OPPO получит больше продвинутых технологий и представит более продвинутые устройства, способные конкурировать с самыми продвинутыми игроками на рынке. Будем надеяться, что данное сотрудничество пойдет компании на пользу и вскоре мы увидим больше интересных релизов, которых и так было много в этом году.