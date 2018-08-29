OPPO выпустила смартфон AX5 с 6,2-дюймовым экраном и тройной камерой

Компания OPPO выпустила смартфон среднего уровня AX5 с ColorOS 5.1 на базе операционной системы Android 8.1 Oreo. Гаджет получил 6,2-дюймовый экран с разрешением 1520 на 720 точек. Сердцем устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 450. Объем оперативной памяти составляет 3 Гбайт. В верхней части экрана имеется вырез — в нем расположена фронтальная 8-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,2. В задней части установлена сдвоенная камера. В ее составе объединены датчики с 13 млн пикселей (f/2,2) и 2 млн пикселей (f/2,4). Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4230 мА.ч. Оценивается новинка в 260 долларов.