OPPO выпустит флагманский смартфон OPPO Find X3 Pro в марте

Ожидается, что компания OPPO выпустит флагманский смартфон OPPO Find X3 Pro в марте. В преддверии официального анонса этот смартфон заметили в платформе для организации и тестирования.

Предстоящий OPPO Find X3 Pro с номером модели CPH2173 теперь сертифицирован IMDA (Infocomm Media Development Authority). Эта сертификация раскрывает, что телефон будет поставляться с 5G, WiFi, Bluetooth, NFC и WPT (Wireless Power Transfer). Смартфон работает под управлением Android 11 (ColorOS 11.x), что очевидно для смартфона высокого класса.

OPPO Find X3 Pro будет щеголять 6,7-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1440 x 3216 пикселей и частотой обновления от 10 Гц до 120 Гц. Другие аспекты этого экрана включают 10-битную глубину цвета и 525 пикселей на дюйм. Также смартфон будет оснащен четырехкамерной установкой, состоящей из 50-мегапиксельного первичного датчика Sony IMX766. Питаться новинка будет от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 65 В, а также беспроводную зарядку 30 Вт. За производительность будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 888 в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Новинка получит три цвета расцветки корпуса: черный, белый и синий.
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