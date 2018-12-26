OPPO вкладывает деньги в 5G

Компания OPPO всегда нам нравилась своим стремлением внедрять новые технологии, которые для многих компаний казались невероятными и невозможными. Например, сейчас производитель планирует вложить 140 миллионов долларов в разработку новых технологий, которые совсем скоро будут делать нашу жизнь более увлекательной и интересной. Например, производитель хочет вложить львиную долю этих средств в создание 5G модема, позволяющего передавать информацию на огромной скорости. Еще пять лет назад мы не верили, что по мобильному интернету можно будет смотреть FullHD фильмы, а сейчас это норма, некоторые фильмы даже качают через сотовый интернет. Пройдет еще пара лет и можно будет вообще забыть о кабельном интернете и пользоваться только смартфоном.