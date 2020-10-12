OPPO запатентовала дизайн смартфона с изогнутым дисплеем

Китайские производители смартфонов недавно начали выпуск смартфонов с изогнутыми дисплеями. Теперь же появляется еще один патент на дизайн такого смартфона с камерой под экраном.

В сети обнаружили новый патент OPPO на дизайн смартфона со сверхизогнутым дисплеем . Согласно публикации, компания Guangdong Oppo Mobile Telecommunications подала этот патент в CNIPA ещё в конце 2019 года. Однако он был одобрен и опубликован только 9 октября. Согласно документам этого патента OPPO запатентовала четыре различных дизайна смартфонов с незначительными различиями в кривых дисплея. Это может быть потенциальный дизайн, если компания когда-либо планирует выпустить телефон с таким дизайном.