OPPO запускает глобальную версию ColorOS 12

Компания OPPO, один из ведущих мировых брендов по производству смартфонов и умных устройств, официально представила новую операционную систему ColorOS 12 для пользователей по всему миру. Стремясь предоставить удобство, соответствующее высоким стандартам Android 12, ColorOS 12 представляет совершенно новый всесторонний интерфейс, улучшенную производительность и разнообразные функции, которые выводят пользовательский опыт на новый уровень, а также помогают достичь баланса между работой и отдыхом.

OPPO официально запускает публичную бета-версию ColorOS 12 для пользователей по всему миру, став одним из первых производителей смартфонов, работающих на Android 12. Обновление, в первую очередь, будет доступно на OPPO Find X3 Pro в Индонезии, Таиланде и Малайзии. В дальнейшем оно будет расширено на весь модельный ряд и охватит большое количество стран и регионов.

ColorOS присутствует уже в 68 странах и регионах, охватывает 440 миллионов пользователей по всему миру. Центральной темой при создании ColorOS 12 стала инклюзивность. Дизайн ColorOS 12 был вдохновлен понятием бесконечности. В результате обновленная операционная система обеспечивает по-настоящему инклюзивный опыт благодаря более плавной анимации, а также переработанным элементам пользовательского интерфейса, которые адаптированы к различным языкам и культурам для комфортного получения информации.

Предоставление пользователям комфортного опыта лежит в основе исследований, разработок и инноваций OPPO, а новый интерфейс ColorOS 12 сочетает в себе удобство и производительность. ColorOS 12 успешно работает без задержек и подвисаний даже после длительного использования, борясь с фрагментацией и используя распределение ресурсов. В итоге, в СolorOS 12 снижена скорость старения системы на 2,75% за 3 года. Кроме того, ColorOS 12 потребляет на 30% меньше памяти, а расход энергии уменьшился на 20%.

Встроенный новый движок Quantum Animation Engine использует более 300 улучшенных анимаций для достижения более реалистичного эффекта. Имитируя физический закон сопротивления, инерции и отскока, ColorOS 12 делает работу со смартфоном более плавным и понятным для пользователей.

А такие функции как подключение к ПК, переводчик с управлением жестами на базе Google Lens, многозадачный режим Flex Drop и Phone Manager, позволяют пользователям ColorOS 12 оставаться продуктивными при выполнение любых задач.

OPPO прислушивается к отзывам пользователей и уделяет особое внимание конфиденциальности при разработке операционных систем. ColorOS 12 оснащен всеми улучшенными функциями безопасности и конфиденциальности от Android 12, включая панель конфиденциальности (Privacy Dashboard), определение приблизительного местоположения, индикаторы микрофона и камеры. Это все позволяет пользователям не беспокоиться о конфиденциальности и использовать новой удобный интерфейс с уже зарекомендовавшими себя функциями, разработанными командой OPPO, такими как Private System и Private Safe для безопасного хранения и защиты наиболее важной информации, а также App Lock для блокировки приложений.

Осознавая, что конфиденциальность для пользователей — это прежде всего обеспечение безопасности и сохранности данных, а также информирование о принятых для этого мерах, OPPO имеет множество серверов по всему миру, что гарантирует сохранность данных на близлежащих серверах. Данные хранятся не в текстовом формате и передаются с использованием проприетарного протокола.

OPPO получила сертификаты безопасности от авторитетных организаций, таких как ePrivacy и ISO27001, и привлекает стороннего супервайзера в области безопасности данных для обеспечения соответствия всем процессам.

OPPO разделяет общую ценность взаимного технологического обмена с нашими партнерами по Android, а также способствует созданию культуры открытости для улучшения обеих платформ. Так ColorOS получил множество стандартных функций Android, аналогичным образом, ColorOS вдохновил Android 12 на большую персонализацию, например, Android 12 получил обновлённый пользовательский интерфейс с дизайном Material You. Похожая функция была самостоятельно разработана OPPO в предыдущих версиях ColorOS. Еще одним примером такого технологического обмена является приложение Cloner от ColorOS, которое теперь доступно на Android 12.

ColorOS стремится быть более удобной для разработчиков. В дополнение к доступному пакету ПО (SDK) для камер, охватывающему наиболее интересные решения от OPPO, такие как стабилизация видеосъемки Ultra Steady Video, HDR, сверхширокоугольная съемка и т.д., OPPO также открыла доступ к своим технологии HyperBoost и Color Vision Enhancement, чтобы помочь разработчикам Android приложений улучшить экосистему Android в целом.

OPPO выпустила первую публичную бета-версию ColorOS 12 сегодня в Индонезии, Таиланде и Малайзии на Find X3 Pro 5G. Затем поэтапно ColorOS 12 будет доступно в других странах и устройствах до конца 2021 и 2022 годов. Компания стремится обновить до ColorOS 12 более 110 моделей смартфонов со 150 миллионами пользователей.