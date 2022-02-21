ORICO представила портативный блок питания ​​AT150

Сегодня ORICO представила AT150, портативный блок питания размером примерно с термос размером 232,5 мм x 80,5 мм x 80,5 мм и весом 1,4 кг. Несмотря на свои габариты и вес, в нем установлена ​​мощная батарея емкостью 39 Ач и установлен 150-ваттный синусоидальный инвертор переменного тока. Вы можете настроить его на 110 В переменного тока или 230 В переменного тока при частоте 50 Гц или любой из четырех выходов постоянного тока.

Входящий в комплект адаптер питания на 30 Вт может зарядить его за 5 часов. В комплект также входит автомобильный адаптер, так что вы можете заряжать его, используя встроенную в приборную панель мощность.

Среди выходов есть универсальный выход переменного тока без заземления или фиктивного заземления мощностью 150 Вт, два порта USB типа A мощностью 18 Вт каждый, порт USB-C с поддержкой USB-PD 60 Вт и 2 порта USB-C мощностью 60 Вт. Внутри AT150 используется батарея из 15 литиевых элементов, инвертор и активное охлаждение для различных компонентов горячего переключения.

Корпус блока питания изготовлен из алюминия, и боковыми рамками из АБС-пластика, имеющими вентиляционные отверстия для вентилятора. Сейчас ORICO AT150 стоит 159 долларов.