OUKITEL C16 Pro: недорогой 4G-смартфон с тонкими рамками

В этом году OUKITEL успела анонсировать несколько бюджетников, камерофон и долгоиграющий аппарат. Теперь очередь дошла до модели начального уровня с поддержкой 4G-сетей — OUKITEL C16 Pro. Что это за зверь такой? Давайте разбираться.

Смартфоны всё увеличиваются в размерах, но C16 Pro легко помещается в руке. При этом он получил большой 5.71-дюймовый HD-экран (1520x720 точек) с соотношением сторон 19:9 и каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Панель занимает 86% поверхности. Сердцем новинки стал четырёхъядерный чипсет MediaTek MT6761P с тактовой частотой 2 ГГц (модификация Helio A22). Оперативной памяти 3 ГБ, а кроме накопителя на 32 ГБ есть возможность вставить карту памяти microSD объёмом до 128 ГБ.

Основная двойная камера состоит из 8-мегапиксельного модуля и вспомогательного на 2 мегапикселя. Фронтальная камера на 5-мегапиксельная. На борту — операционная система Android 9.0 Pie с поддержкой OTA-обновлений. В наличии также сканер отпечатков пальцев и FM-радио. Модель работает в сетях 4G LTE, есть все основные диапазоны: B1, B3, B7, B8 и B20. OUKITEL C16 Pro доступен в чёрном и фиолетовом вариантах с матовой задней панелью, которая не собирает отпечатки и по ощущениям напоминает металл.

Продажи новинки начнутся уже 11 июня. Стандартная стоимость OUKITEL C16 Pro составляет $89.99, но первые покупатели получат хорошую скидку.