OUKITEL K12 с аккумулятором на 10000 мАч уже близко старту

OUKITEL готовится к началу продаж своего нового смартфона OUKITEL K12 с мощным аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч, который позволяет на несколько дней забыть о зарядке. В новом видео компания провела сравнительный тест автономности K12 и двух других популярных моделей.

В сравнении со своим предшественником K10, OUKITEL K12 получил более крупный экран при аналогичной ёмкости батареи. Но за счёт современного чипсета Helio P35 и функций сохранения энергии в Android 9 Pie аппарат более экономно расходует заряд. Во время внутренних тестов OUKITEL результаты были следующими:

режим ожидания: 31 день с активной SIM-картой; просмотр видео: 14.5 часа на максимальной яркости экрана и громкости звука; музыка: 54 часа с выключенным экраном и на полную громкость; звонки: 51 час разговоров; игры: 11 часов с выкрученной яркостью на 100% и максимальной громкостью.

Таким образом, долгожитель OUKITEL даже при очень активном использовании легко продержится до вечера. Для тех, кто много общается в соцсетях, смотрит видео и часто играет в игры, смартфон с мощным аккумулятором станет оптимальным выбором. K12 к тому же поддерживает новый стандарт зарядки 5В/6А, благодаря которому пользователю не придётся подолгу сидеть у розетки. Помимо вытянутого 6.3-дюймового экрана Full HD+ и большой батареи OUKITEL K12 предлагает 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ плюс слот для карт microSD до 128 ГБ, заднюю двойную камеру с неплохим 16-мегапиксельным сенсором Sony и фронтальный модуль на 8 мегапикселей. Смартфон снабдили двухдиапазонным адаптером Wi-Fi, а также модемом с поддержкой 21 диапазона мобильных сетей — K12 будет на связи практически в любой стране мира. Старт продаж OUKITEL K12 запланирован на начало июня.