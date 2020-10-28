OUKITEL WP10 получит поддержку 5G

Согласно недавнему обновлению веб-сайта OUKITEL и его плакатов, можно ожидать, что новый смартфон будет выпущен в ноября месяце. Компания назвала последнее свое устройство WP10, которое поддерживает сети пятого поколения 5G.

OUKITEL WP относится к линейке защищенных смартфонов, - это общеизвестный факт. Эти телефоны созданы для работы в самых суровых условиях, в промышленных условиях и в экстремальных погодных условиях, поскольку они ударопрочные, водонепроницаемые и ударопрочные.

Компания известна тем, что предлагает отличное время автономной работы, и поэтому этот телефон не станет исключением. WP10 будет иметь мега-емкость до 8000 мАч, что позволит вашему телефону работать более суток. Смартфон OUKITEL WP10 будет поставляться с 6,67-дюймовым дисплеем FHD +. Поскольку телефон принадлежит к серии защищенных смартфонов , ожидается, что он будет иметь рейтинги IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Также Oukitel WP10 поставляется с MediaTek Dimensity 800, в котором используется передовой 7-нм техпроцесс. Это означает более быстрые игры, более быструю загрузку приложений и все, что требует больших мощностей ядра. Он также поддерживает съемку видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Остальных характеристик смартфона к сожалению неизвестно.